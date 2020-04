Coronavirus, Macron: “In Cina sono successe cose che non sappiamo”

“In Cina sono successe cose che non sappiamo”. In Cina “ci sono chiaramente cose che sono successe che non sappiamo”, ha detto Macron, “non siamo abbastanza ingenui da dire che la situazione era più grave. Non lo sappiamo. Anche se, evidentemente, sono successe cose che non sappiamo”.

Nel giorno in cui all’Ecofin Italia, Francia, Spagna e Portogallo ribadiscono la richiesta di titoli comuni per finanziare la risposta economica all’emergenza coronavirus, in un intervento sul Financial Times, Emmanuel Macron, avverte i rigoristi del Nord che, se anche questa volta l’austerità prevarrà sulla solidarietà, il progetto europeo potrebbe finire in frantumi.