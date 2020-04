Corononavirus: morti 120 medici e 30 infermieri

Altri 4 medici sono morti per l’epidemia di Covid-19. Il totale sale così a 120 decessi. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei decessi includendo medici in attività, pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell’emergenza. I medici deceduti sono Patrizia Longo (medico di famiglia), Enrico Boggio (odontoiatra), Eugenio Malachia Brianza (medico Serd), Elisabetta Mangiarii (medico di famiglia).

Altri due infermieri sono morti per Covid-19. Il bilancio sale così a 30 operatori che hanno perso la vita per l’emergenza coronavirus, fa sapere la Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri.