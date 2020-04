Munchau: accordo con Eurogruppo non positivo per l’Italia

Condividi

Wolfgang Munchau, giornalista del Financial Times esperto di economia, dice che l’accordo con l’Eurogruppo non è positivo per l’Italia e per l’Europa meridionale. E se non ha parlato apertamente di tradimento, poco ci manca.

“Come spesso accade – scrive – vediamo un ministro delle finanze italiano che accetta un accordo che alla fine non è nel migliore interesse del suo paese. Il momento per i coronabonds sta svanendo.”

Eurogroup deal is not good for Italy and southern Europe. As so often before, we see an Italian finance minister agreeing to a deal that is ultimately not in his country’s best interest. Momentum for coronabonds is fading. https://t.co/SdbBUMOb9d

— Wolfgang Munchau (@EuroBriefing) April 10, 2020