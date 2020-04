Orban scrive al Ppe: non ho tempo per le vostre fantasie, devo salvare l’Ungheria

Condividi

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha inviato una lettera al segretario generale del Ppe Antonio Lopez-Isturiz White in risposta alla richiesta di 13 partiti di espellere Fidesz, dopo i poteri speciali che sono stati attribuiti al premier magiaro dal Parlamento.

”Faccio fatica – scrive – ad immaginare che qualcuno di noi abbia tempo per le fantasie circa le intenzioni di altri Paesi. Mi sembra un lusso costoso di questi tempi”. ”Con tutto il rispetto – continua Orban – non ho tempo per queste cose. Sono pronto a discutere qualsiasi questione una volta che questa pandemia sarà finita. Fino ad allora dedicherò tutto il mio tempo esclusivamente a tentare di salvare le vite della gente d’Ungheria e a preparare le misure per la ripresa economica e sociale del mio Paese, nell’ambito della nostra Costituzione. Suggerisco che tutti facciamo la stessa cosa nei nostri rispettivi Paesi”.