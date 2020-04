Figuraccia sui 600 euro, siti porno offrono aiuto all’Inps

La prima giornata del “click day” per i 600 euro da richiedere tramite il portale dell’Inps, è finita in barzelletta. I responsanbili dell’Istituto di previdenza che accusavano gli hacker di aver paralizzato le attività. Gli hacker che rispondevano ironicamente: “No, grazie, avete fatto tutto da soli…”. In serata, la beffa finale. Uno dei più importanti portali free del porno web, Pornahub, s’è fatto beffa dell’Inps. “Vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, contattateci”.

Ironia, certo, ma pesante e purtroppo giustificata, alla luce del caos di ieri. – Da oggi ”l’accesso ai servizi telematici dell’Inps è contingentato”. Lo comunica l’Istituto di previdenza sul

sito internet. Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 i servizi saranno disponibili per patronati e intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso. Mentre dalle ore 16,00 alle ore 8,00 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.