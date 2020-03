Coronavirus, Spagna: a Madrid pista di pattinaggio trasformata in obitorio

Condividi

Un portavoce del governo regionale ha comunicato che la pista di pattinaggio di Madrid è stata trasformata in un obitorio per le vittime del coronavirus nella capitale spagnola. La società che gestisce il Palacio de Hielo, o Ice Palace, ha offerto i locali lunedì e le autorità di Madrid hanno dato il via libera all’iniziativa.

Lo struttura ha iniziato a ricevere le prime bare il lunedì sera. Le bare sono state trasferite dall’Unità militare di emergenza dell’esercito (UME), che custodirà i corpi fino a quando non saranno portati dalle case funerarie per la sepoltura o la cremazione. Secondo fonti dell’esercito, l’unità ha creato un protocollo d’azione con il governo regionale per organizzare la logistica dell’operazione.