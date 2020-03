Migranti, sindaco Castel Volturno: qui 15mila irregolari, serve l’esercito

Condividi

“Siamo stati lasciati soli ancora una volta”. Parla così il sindaco di Castel Volturno, nel Casertano, Luigi Umberto Petrella, commentando all’Adnkronos la decisione di distribuire le 100 unità delle forze armate giunte in Campania per far fronte all’emergenza coronavirus tra le province di Napoli e Salerno.

“Ho appreso con rammarico di questa decisione – spiega Petrella – e non riesco a spiegarmi come sia possibile pensare di gestire una situazione già così critica nella normalità delle cose senza l’ausilio dell’Esercito per poter controllare il territorio”. Castel Volturno è uno dei comuni italiani con la maggiore presenza di irregolari sul territorio.