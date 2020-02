Migranti, centinaia arrivati dalla Turchia in Grecia

Condividi

Dopo l’uccisione di 33 militari turchi e la controffensiva di Ankara in Siria nella provincia di Idlib con carri armati e artiglieria, il governo di Recep Tayyip Erdogan assieme ai vertici militari ha deciso di aprire le frontiere nel Nord del Paese, permettendo cosi’ a centinaia di profughi siriani finora rimasti bloccati in territorio turco di attraversare il confine per dirigersi verso l’Europa.

A pagarne il prezzo piu’ alto e’ la Grecia, da tempo al collasso. Al confine con la Turchia infatti mezzi militari hanno bloccato gia’ centinaia di migranti mentre tentavano di entrare nel Paese. Ma oltre via terra, tanti i migranti che via mare sono sbarcati sull’isola di Lesbo. Tutti provengono dalla Turchia, intenzionata quindi a non contenere o limitare piu’ il flusso migratorio verso l’Europa. “Voglio essere molto chiaro: non verra’ tollerato alcun ingresso illegale in Grecia. Stiamo aumentando la sicurezza dei nostri confini”, ha scritto su twitter il premier greco Kyiakos. ANSA

Intanto continuano le proteste del popolo greco contro l’immigrazione

