Bimbo abbandonato in una carrozzina, rintracciata e arrestata la madre

È stata rintracciata e arrestata su un treno diretto a Monaco la donna che giovedì pomeriggio ha abbandonato un bambino in una carrozzina poco lontano dalla Stazione Termini, a Roma. La donna è stata fermata su un convoglio all’altezza di Bologna dagli agenti della Polfer.

Il bambino era stato abbandonato intorno alle 17 in via Principe Amedeo. A chiamare il 112 è stato un uomo, che ha notato la carrozzina abbandonata in strada. Il piccolo era in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Esquilino che poi nelle immagini delle videocamere di zona hanno notato una donna, vestita di nero con cappuccio calato sul viso e scarpe bianche, in compagnia di un bambino di circa 4 anni con giacchetto rosso, mentre abbandona la carrozzina e si allontana verso la stazione Termini.