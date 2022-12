Zelensky, pronto per corpo a corpo con Putin anche domani

ROMA, 17 DIC – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice pronto “anche domani” ad un combattimento corpo a corpo con Vladimir Putin. Lo afferma il capo dello Stato ucraino in un’intervista al canale televisivo francese Lci, ripreso da Ukrainska Pravda. “Un vero uomo, se vuole dire qualcosa a qualcuno, o, per esempio, dargli un pugno in faccia, lo fa da solo, e non manda intermediari. Ora, se si rivolgessero a me, non farei cercare intermediari”.

Così ha rispostoo Zelensky alla domanda sul fatto che il presidente russo sta cercando di trasmettergli alcuni messaggi attraverso intermediari, ad esempio il capo della Francia, Emmanuel Macron. Quando gli è stato chiesto se fosse pronto a impegnarsi in un “combattimento singolo” fisico con Putin, Zelensky ha risposto: “Sempre pronto. Anche domani”. (ANSA).