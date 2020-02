Open Arms, Salvini: non spettava all’Italia assegnare porto sicuro

L’indicazione del Pos (place of safety – porto sicuro) spettava alla Spagna o a Malta (e non certo all’Italia) e il comandante della nave ha deliberatamente rifiutato il Pos indicato successivamente da Madrid, perdendo tempo prezioso al solo scopo di far sbarcare gli immigrati in Sicilia, come già aveva fatto nel marzo 2018, ricavandone un processo per violenza privata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Questo il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, riporta nella sua memoria depotitata in Giunta per le autorizzazioni del Senato sul caso della nave mercantile battente bandiera spagnola e affittata dalla ong Pro-Activa Open Arms. Domani la Giunta si riunirà e il presidente, Maurizio Gasparri, presenterà la sua proposta.