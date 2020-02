Spagna: Sanchez inventa il reato di “apologia del franchismo”

di Roberto Pellegrino – Sulla scia di chiudere con il passato, pensando sempre alla Legge sulla Memoria Storica, la Moncloa annuncia di volere inserire nella riforma del Codice Penale il reato di “apologia di franchismo”. Se così fosse, sarebbe, quindi, un reato omaggiare in pubblico il dittatore Francisco Franco e in generale esaltare la dittatura franchista del periodo compreso fra 1939 e 1975. Questo avvicinerebbe la Spagna all’Italia, dove esiste da decenni il reato di apologia del fascismo. Non è la prima volta che i Socialisti mettono questa proposta sul tavolo.

Nella riforma del Codice Penale dovrebbe entrare anche la riduzione delle pene previste per il reato di sedizione, reato per il quale diversi leader indipendentisti catalani sono stati condannati nell’ottobre scorso.