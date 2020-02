Ungheria: Pil cresce +4,5% nel quarto trimestre 2019

14 FEB – Il prodotto interno lordo in Ungheria è aumentato del 4,5% nel quarto trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo dati grezzi. Lo ha reso noto oggi l’Ufficio centrale di statistica ungherese (Ksh) in una stima flash. Il comparto dei servizi market-based hanno contribuito alla crescita in termini più significativi, mentre l’industria e l’edilizia in misura minore, ha informato il Ksh.

Nel 2019, il Pil in Ungheria è aumentato del 4,9% su base annua, ha aggiunto l’ufficio statistico di Budapest.

Per quanto riguarda l’anno in corso, l’economia ungherese dovrebbe registrare un rallentamento nella crescita, con i consumi interni che rimarranno forti, mentre l’aumento degli investimenti dovrebbe essere inferiore al passato, ha informato da parte sua sempre oggi Erste Group Research. Erste ha previsto che l’economia ungherese dovrebbe crescere del 3,6% nel 2020. ansa