Pd usa immagine di Salvini contro lo spreco alimentare

Condividi

I deputati del Pd lo hanno fatto davvero. Per parlare di sprechi alimentari hanno usato – ovviamente per attaccarlo – Matteo Salvini. Su Twitter, infatti, hanno pubblicato un video in cui sono montate le immagini del leader della Lega mentre mangia o mentre visita aziende che producono alimenti come il grana padano, eccetera.

Per i soliti dem, è sempre colpa di Salvini, pure lo spreco a tavola, insomma. Al filmato infatti aggiungono il commento: “In Italia si sprecano 6,5 miliardi di euro di cibo ogni anno. Troppo. Contrastare le cattive abitudini è un impegno che prendiamo seriamente. Servono educazione al risparmio e buoni esempi. In 30 secondi vi mostriamo il primo da non emulare”. liberoquotidiano.it

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Da sempre i ricchi e cinici milionari annoiati accusano i poveri di sprecare cibo.

Per quanto riguarda il cibo gettato…

Migranti gettano la spesa per la strada, scoppia l’ira dei residenti

Critica i clandestini che gettano cibo, cacciato presidente Croce Rossa Sardegna

“Il cibo non ci piace”, presunti profughi gettano i vassoi per terra

Scandalo a Pozzallo: immigrati gettano cibo, centinaia di pasti nella spazzatura