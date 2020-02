Torino: si abbassa i pantaloni e urina sul bus

Urina a bordo del bus 14 Gtt in via XXV Aprile a Nichelino. Trambusto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 febbraio 2020, su un autobus della linea 14 Gtt in via XXV Aprile a Nichelino.

Un 60enne marocchino, che era salito sul mezzo pubblico, ha improvvisamente iniziato a inveire contro il conducente, che ha cercato invano di contenerlo.

A un certo punto, l’uomo si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a urinare all’interno del veicolo, davanti agli sguardi sbigottiti degli altri passeggeri.

Il conducente, incredulo anch’egli, ha dovuto chiamare i carabinieri che hanno fatto scendere l’esagitato e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

