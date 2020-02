Francia: la polizia di Macron non rispetta più nulla, neanche le chiese

Francia – Durante le proteste contro le politiche dell’europeista Macron, i poliziotti danno sfogo ad una violenza che non rispetta più nulla! nemmeno i luoghi di culto ed entrano in una chiesa afferrando in malo modo una donna, tra le urla della gente.