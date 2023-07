Utero in affitto, Pro Vita Famiglia: vittoria alla Camera, ora Senato voti subito

Roma, 26 luglio 2023 – «Una vittoria di civiltà, umanità e buon senso. Esprimiamo grande soddisfazione per l’ok della Camera dei Deputati a far diventare l’utero in affitto reato universale. Dopo anni di proposte e battaglie politiche e culturali anche di Pro Vita & Famiglia, oggi è stato compiuto il primo e fondamentale passo per tutelare le donne e i bambini. La maternità surrogata, infatti, è la schiavitù del terzo millennio, che riduce le donne a corpi da usare e sfruttare, spesso in condizioni di indigenza economica e sociale, e usa i bambini come oggetti di desideri ideologici da comprare come merce al supermercato. Tutto questo abominio non può più essere tollerato, perché le donne non sono schiave e i bambini non sono un diritto

. Ora, dopo l’ok della Camera, è ancora più urgente che la proposta, una volta arrivata in Senato nei tempi tecnici previsti, venga votata senza nessuna modifica e più velocemente possibile, così da diventare subito legge. La protezione di donne e bambini non può e non deve più aspettare».

Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

COMUNICATO STAMPA