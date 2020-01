Pakistan: petizione per prof condannato a morte dopo lezione all’università

Professore condannato a morte dopo una lezione all’università in Pakistan: “Non impiccate il prof”. Il suo è diventato un caso emblematico di come la legge “anti blasfemia” venga usata in Pakistan spesso in modo pretestuoso per indurre al silenzio persone “scomode”. Parliamo di Junaid Hafeez, 33enne professore universitario e attivista per i diritti umani accusato senza alcuna prova di blasfemia e per questo condannato all’impiccagione lo scorso 21 dicembre.

Il prof è accusato di aver apprezzato e diffuso posizioni offensive verso la sua stessa fede musulmana su Facebook e “per aver insegnato tematiche come i diritti delle donne nel suo Paese”, scrive Helen Haft, studiosa statunitense che ha condotto studi e ricerche sul tema della blasfemia e che in questi giorni ha lanciato una petizione su Change.org per far conoscere questo caso e per salvare Junaid Hafeez.