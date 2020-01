Milano ‘capitale del crimine’, Sala: vietato fumare alle fermate dei bus

Entro il 2030 il Comune di Milano punta a vietare il fumo di sigarette all’aperto e, tra poco, lo vieterà alle fermate degli autobus. “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto”, dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrando i cittadini del quartiere Isola e rispondendo alle domande sul clima e sugli interventi per l’ambiente. “Da subito non lo permetteremo alle fermate dell’autobus”, aggiunge e poi anche “in coda ai servizi pubblici, dove non si dovrebbe fumare”.

Parlando ai giornalisti, Sala ha spiegato che questa è “la visione della giunta”, tutto poi dovrà passare dal consiglio comunale ed è tutto parte del regolamento aria-clima. La questione delle fermate degli autobus e delle code può essere affrontata invece con un’ordinanza. “Se approvato il regolamento, conterrà regolamentazione di tanti aspetti perché il vero rischio è che si riduca il discorso a a traffico e riscaldamento ma c’è altro. Incidono anche il fumo, le pizzerie, gli ambulanti con i motori a benzina accesi. Bisogna fare tutti la propria parte”, conclude. ADNKRONOS