Business sardine: raccolti 70mila euro. ”Ci leviamo Salvini dalle scatole”

Condividi

Sardine: “In piazza VIII agosto saremo 30mila, evento epocale” VIDEO

Musica e parole sul palco di piazza VIII agosto domenica 19 gennaio per quello che le sardine dicono sarà un evento epocale, con 30mila persone a Bologna. Musica e politica, un po’ un primo maggio versione bolognese, con sei ore di spettacolo e tantissimi artisti che si esibiranno gratuitamente.

Il tutto sarà possibile grazie agli oltre 70mila euro raccolti in 24 giorni di crowdfunding grazie a 3.028 finanziatori. Per una media di circa 23 euro a donazione. Sul palco a partire dalle 15 si alterneranno musicisti come Afterhours, Subsonica, Modena City Ramblers e Marrakesh, che si alterneranno agli interventi dal palco. “I costi sono lievitati rispetto a quanto prevedevamo all’inizio, i 50mila euro che ci eravamo prefissati come obiettivo per il crowdfunding, non sarebbero bastati. Li useremo per coprire i costi e la sicurezza”.

Regionali

In programma anche un “grande evento” il 25 gennaio, giorno precedente al voto, di cui ancora però non si conoscono i dettagli. “Festeggiamo le Sardine, comunque vadano le elezioni noi abbiamo già vinto dal punto di vista sociale – afferma Mattia Santori in conferenza stampa – perché al di là del risultato elettorale, questo patrimonio, emerso grazie all’esperimento Sardine, rimane. E poi – continua – festeggiamo il fatto che ci leviamo Salvini dalle scatole”.

www.bolognatoday.it