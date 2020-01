Germania: blitz contro islamisti, ceceni nel mirino

BERLINO – Una grande operazione di polizia, in quattro Laender tedeschi, è stata realizzata nell’ambito di indagini su un gruppo di islamisti, sospettati di aver spiato dei luoghi, probabilmente per commettere un attentato, secondo quanto ha reso noto la procura di Berlino. Le perquisizioni sono avvenute a Berlino, nel Brandeburgo, in Turingia e nel Nordreno-Westfalia. Nel mirino degli inquirenti, diversi giovani, di origine cecena, dell’età compresa fra 23 e 28 anni.

Per ora non è chiaro quanti fossero i sospettati e se vi siano stati arresti. Secondo gli addetti alla sicurezza, non ci sarebbe stato un pericolo di attentato concreto imminente.(ANSA).