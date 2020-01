Iraq, primo ministro incontra ambasciatore cinese

Il Primo Ministro iraqeno, Adil Abdul al-Mahdi, ha ricevuto l’ambasciatore della Cina in Irak , Zhang Tao. Quest’ultimo sarebbe stato incaricato da Pechino di tenersi pronto per fornire supporto logistico e militare nel paese, in caso di conflitto con gli USA.