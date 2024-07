Raid Usa in Iraq, 4 morti

Le forze Usa hanno effettuato un attacco aereo a sud di Baghdad contro “combattenti” che tentavano di lanciare droni che minacciavano le truppe statunitensi e alleate, ha detto un funzionario della Difesa

“Stanotte, le forze americane in Iraq hanno condotto un attacco aereo difensivo a Musayyib, nella provincia di Babil, prendendo di mira combattenti che tentavano di lanciare sistemi aerei senza equipaggio per attacchi unidirezionali”, ha detto il funzionario americano a condizione di anonimato, aggiungendo che il Comando Centrale ha valutato che i droni “rappresentavano una minaccia per gli Stati Uniti e le forze della coalizione”.

Secondo fonti irachene, l’attacco americano ha causato la morte di almeno quattro persone. L’ultimo attacco da parte delle forze americane in Iraq risaliva a febbraio.

