Roma, clochard morto di freddo in un parcheggio

Il cadavere di un clochard, di età compresa tra i 50 e 60 anni, è stato ritrovato alle 10:20 nei pressi del parcheggio del supermercato Eurospin di via Amico Aspertini, in zona Tor Bella Monaca, a Roma. L’uomo non avrebbe segni di violenza sul corpo e la prima ipotesi degli inquirenti è che il senzatetto sia morto a causa del freddo.

Sul posto, oltre ai medici del 118 e agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e per i rilievi, visto che il senza tetto era sprovvisto di documenti, anche i militari del Nucleo Investigativo di Frascati.

La salma è stata trasportata all’ospedale di Tor Vergata a disposizione della procura di Tivoli. affaritaliani.it