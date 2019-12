Festival di Sanremo, potrebbe arrivare anche Rula Jebreal

Si mormora che al Festival di Sanremo possa arrivare anche Rula Jebreal. A dare la notizia clamorosa è il sito Dagospia. Che pone uno dei suoi soliti interrogativi: “Chi affiancherà Amadeus a Sanremo 2020?”. Pare che con ogni probabilità ci sarà una donna diversa per ogni sera. E adesso andrebbe aggiunta appunto alla lista la giornalista Rula Jebreal.

Secondo quanto si riporta, il conduttore avrebbe incontrato la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano la giornalista e durante il colloquio le avrebbe quindi chiesto di affiancarlo per una sera sul palco dell’Ariston. E lei avrebbe dato la sua disponibilità. Interrogativo conclusivo: “La partecipazione andrà in porto?”. liberoquotidiano.it