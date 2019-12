Sardine volano a Londra per protestare contro la Brexit

Quattro sardine quattro, volano a Londra a cercare di mettere in piedi una manifestazione in favore dell’EU dopo la clamorosa batosta presa dai laburisti. Evidentemente, non hanno compreso con quale percentuale ha vinto Boris Johnson.

Ride anche Mentana in studio 😀 il che è tutto dire…

