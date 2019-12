Sala: pronti a tornare in piazza per la Segre

Condividi

MILANO, 11 DIC – “Mandiamo un messaggio ai fomentatori di odio: avete visto la mobilitazione di sindaci e cittadini e siamo pronti a tornare in piazza se questo clima di odio non cambierà”. Lo ha detto ieri il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal palco della manifestazione ‘L’odio non fa futuro’ in sostegno alla senatrice a vita Liliana Segre.

Liliana Segre non riceveva 200 messaggi di odio al giorno IL RAPPORTO DELL’OSSERVATORIO ANTISEMITISMO: 200 INSULTI TOTALI ALL’ANNO PER PERSONAGGI DI RELIGIONE EBRAICA (SEGRE, LERNER, FIANO, PARENZO…) https://osservatorioantisemi-c02.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/AM_2018_annuale_28ott2019.pdf L’ARTICOLO DI ”REPUBBLICA” CHE HA SCATENATO LA REAZIONE DI TUTTO IL MONDO... IL RAPPORTO DELL’OSSERVATORIO ANTISEMITISMO: 200 INSULTI TOTALI ALL’ANNO PER PERSONAGGI DI RELIGIONE EBRAICA (SEGRE, LERNER, FIANO, PARENZO…) https://osservatorioantisemi-c02.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/AM_2018_annuale_28ott2019.pdf L’ARTICOLO DI ”REPUBBLICA” CHE HA SCATENATO LA REAZIONE DI TUTTO IL MONDO... Segre: dei 200 messaggi di odio non sapevo niente, l’ho appreso dai giornali Liliana Segre: “La commissione contro l’odio​​​​​​rafforza la nostra democrazia”. «Prima di tutto la commissione è stata approvata ma ancora non c’è. E vi faranno parte tutti quelli che vogliono, di... Liliana Segre: “La commissione contro l’odio​​​​​​rafforza la nostra democrazia”. «Prima di tutto la commissione è stata approvata ma ancora non c’è. E vi faranno parte tutti quelli che vogliono, di...

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, esiste un rischio razzismo in Italia. “E come no – ha risposto a chi glielo ha chiesto – Siamo qua anche per questo, certo che c’è.

Io voglio continuare a credere nella bontà degli italiani. Però è chiaro che viviamo in un’epoca in cui è facile far montare le tensioni e gli odii e per cui noi sindaci più di altri ce ne accorgiamo, ed è prima di tutto nostro dovere essere qua“.

“Il nostro è un no all’odio e all’antisemitismo. Seicento sindaci non si muovono per niente, si muovono perché credono in qualcosa”, ha concluso parlando della marcia. ANSA

“Siamo qui per parlare d’amore e non di odio. Lasciamo l’odio agli anonimi della tastiera“. Questo uno dei passaggi del discorso di Liliana Segre in piazza della Scala a Milano, dove si è conclusa la manifestazione dei sindaci contro l’odio.”

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul

Seguiteci sul Social VK https://vk.com/imolaoggi sul

Condividi l'articolo