Aumentano spese sanitarie pagate di tasca propria dai cittadini

Crescono e si consolidano le segnalazioni dei cittadini sui costi sostenuti per ticket, farmaci, visite specialistiche in intramoenia o nel privato. L’aumento delle spese sanitarie pagate di tasca propria sono un problema soprattutto per le fasce di popolazione che hanno pagato il prezzo più alto per i lunghi anni di crisi finanziaria del Paese. E a quelle già elencate si aggiungono quelle, ben più elevate, sostenute per pagare badanti, la retta di una Rsa o di una struttura per lungodegenti.

Sono alcuni dati del 22esimo Rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, presentato oggi a Roma, e realizzato con il sostegno non condizionante di Fnopi, Fnomceo e Fofi. Il primo dei problemi lamentati dai cittadini è quello del costo dei ticket per gli esami diagnostici e per le visite specialistiche: nell’ambito dei costi a carico dei cittadini le segnalazioni sono passate del 30,9% del 2017 al 32,2% del 2018.