Disney taglia 7mila posti di lavoro

Disney si sta preparando a licenziare 7mila dipendenti, nel quadro di un piano di tagli alle spese da 5,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato Bob Iger, da poco tornato alla guida della società. Disney, si legge in una nota, si sta “imbarcando in una significativa trasformazione” che si tradurrà in una “crescita e in una redditività sostenute nelle nostre attività di streaming, posizionandoci per navigare le sfide economiche globali e portare risultati agli azionisti”. tgcom24.mediaset.it