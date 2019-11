Mes, Salvini: soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche

”Abbiamo dovuto usare le maniere un po’ forti per dire agli italiani che qualcuno a dicembre voleva firmare a nome vostro un trattato che, per come è scritto, ruba ai poveri per dare ai ricchi, ovvero usa i soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche”.

E’ quanto ha detto Matteo Salvini a Portoferraio parlando del Mes. Lunedì quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà in Parlamento sul Mes, attacca, “mi aspetto una cosa strana, la verità”.

“Speriamo che il weekend porti consiglio e che Conte dopo le minacce e le querele torni sulla terra e dica la verità agli italiani”. “L’Europa era e può ritornare un grande sogno ma non in mano a qualche burocrate e qualche finanziere. Questo trattato per come modificato espropria di democrazia e sovranità i parlamenti e soprattutto i risparmi degli italiani”. adnkronos