Clima: sciopero mondiale per chiedere ingenti finanziamenti

Con manifestazioni, sit-in e flash mob in oltre 130 città italiane, gli attivisti di Fridays For Future Italia – il movimento ambientalista lanciato a livello mondiale dalla giovane svedese Greta Thunberg – tornano in piazza oggi per una nuova mobilitazione contro i cambiamenti climatici, nel giorno in cui a livello mondiale si tiene, in 157 paesi, il quarto Global Strike For Future. (Documentario – La Grande Truffa del Riscaldamento Globale , ndr)

“Negli scorsi tre scioperi globali – hanno spiegato gli attivisti di FFF – abbiamo invaso centinaia di piazze in tutto il mondo. Oggi più che mai non c’è tempo da perdere! Senza azioni immediate da parte dei politici l’emergenza climatica non potrà che aggravarsi, portando alla moltiplicazione dei disastri ambientali: saremo noi giovani a pagarne le conseguenze”. (Prof. Franco Prodi: “Con Greta siamo di fronte a un abbaglio mondiale”, ndr)