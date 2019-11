Guerini: pronti a missione in Siria su mandato ONU

La Difesa italiana è pronta a fare la sua parte nel caso in cui nel contesto delle organizzazioni internazionali si concordasse sull’invio di una forza di affiancamento o sostituzione alla presenza turco-russa in Siria. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel seguito dell’audizione sulle linee programmatiche in corso oggi.

“L’azione unilaterale turca è stata discussa anche nell’ambito dell’ultima ministeriale della Nato, nel corso della quale è stata registrata una generale disapprovazione per le ricadute gravi sotto il profilo umanitario, di sicurezza e della lotta contro Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante). Condanna per tali azioni, unita all’appello alla Turchia per fermare la sua offensiva, è stata condivisa anche in ambito europeo, dove sono state prese decisioni sostanziali e non simboliche quali le restrizioni all’export di armi”, ha ricordato Guerini.