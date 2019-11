Il multiculturalismo non è progresso

Un articolo che tutta la sinistra, ivi compresi i suoi elettori, dovrebbe leggere. Il riferimento è alla Lettera Politica 794 del Centro Culturale l’Officina, sulla quale Roberto Gallo titola: “Multiculturalismo non è progresso” spiegando che l’equazione multiculturalismo=progresso non ha riscontro nella realtà. E’ solo una narrazione di pseudo-intellettuali alla Saviano allo scopo di forgiare e ripetere nuove parole per costruire un “gergo” migrazionista per rendere accettata la sostituzione di popolazione. Così il clandestino diventa prima “migrante”, poi “profugo”, trasfigurazione diretta ad impietosire i telespettatori. La Sinistra ha sostituito il “proletario” col “profugo”, ma non si è accorta che gli islamici presto imporranno il velo alle varie Boldrini e Cirinnà.

In un notissimo libro (The Disuniting of America) A. Schlesinger notava che il melting pot non solo non si è realizzato ma, al contrario, la società americana s’è multitribalizzata. Il sogno di sushi, spaghetti, hamburger e cous-cous nel medesimo piatto si è infranto. Solo la stupidità o gli interessi possono ancora riproporlo.