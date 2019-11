Venezia, stampa tedesca contro l’Italia: “colpa della politica avida”

L’inondazione di Venezia è dovuta al mancato completamento del Modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) e non al cambiamento climatico o a fattori naturali. Lo sostiene il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sottolineando che “L’acqua alta che sta colpendo da giorni Venezia, con danni incalcolabili per il patrimonio storico-artistico e per l’economia della città, “non è una catastrofe naturale, ha poco a che fare con il cambiamento climatico ed è colpa della politica avida”.

Il Mose, sistema di paratoie a scomparsa che dovrebbe proteggere la città e la sua laguna dall’acqua alta, è stato infatti “il più grande scandalo di corruzione in Italia nel dopoguerra”, un autentico “monumento alla corruzione con sette miliardi di euro affondati in mare e nelle tasche dei politici”.