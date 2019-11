Sudafrica: arcivescovo aggredito dai migranti che aveva ospitato

Condividi

In Sudafrica, un arcivescovo è stato aggredito dai migranti ospitati in una chiesa, dopo avere provato a sloggiarli. L’arcivescovo anglicano di Città del Capo, Thabo Makgoba, riporta la Bbc, è stato infatti vittima della furia dei cittadini stranieri rifugiatisi nella chiesa metodista della metropoli sudafricana. In tale luogo di culto si erano infatti finora stanziati centinaia di individui provenienti da altre nazioni del continente nero. Constatato il sovraffollamento del tempio cristiano, Makgoba si era deciso a sollecitare i richiedenti asilo ad abbandonare tale chiesa.

Gran parte degli stranieri ospitati nel luogo di culto, spiega sempre l’emittente britannica, è costituita da soggetti sgomberati nei giorni precedenti dagli uffici Onu di Città del Capo. In particolare, gli aspiranti profughi, due settimane fa, erano stati allontananti con la forza dalla polizia dopo avere organizzato un sit-in di protesta davanti alla rappresentanza dell’Unhcr (l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) nella città sudafricana. Gli stranieri protestavano allora contro il governo di Pretoria, colpevole di non volere riconoscere loro asilo politico, e chiedevano quindi di essere trasferiti in altre nazioni, per ripresentare lì istanza di protezione internazionale.