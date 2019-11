Trovato morto fondatore dei ‘Caschi bianchi’, ex spia britannica

Un ex spia britannica, fondatore dell’organizzazione umanitaria dei ‘Caschi bianchi’, James Gustaf Edward Le Mesurier, è stato trovato morto nella propria abitazione di Istanbul quest’oggi. Ancora da chiarire le cause del decesso, ma tutto sembra ricondurre a un omicidio, come confermato dalla procura della metropoli sul Bosforo, con in secondo piano, al momento, l’ipotesi di un suicidio.

Le Mesurier, ex agente dei servizi britannici Mi6, era conosciuto come uno dei fondatori dei “Caschi Bianchi”, da anni impegnati in prima linea nel salvataggio delle vittime dei bombardamenti in Siria e nell’estrazione dei superstiti dalle macerie. Attività che è valsa a Le Mesurier il cavalierato, conferitogli dalla regina di Inghilterra.