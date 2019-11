Mons. Mogavero: “Il popolo di Salvini non è cattolico”

“Il popolo di Salvini si professa cattolico ma non lo è…” Parola di monsignor Mogavero. Caspita amici, vi conosce uno per uno per giudicarvi con tale sicurezza! Io mi tengo stretta la mia Fede e l’amore per i miei figli e per l’Italia. Amen.“, scrive Salvini su Twitter.

Vuoi vedere che – solo perché sono immigrofili – sono cattolici i partigiani che hanno ammazzato centinaia di preti?

