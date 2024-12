Campi Bisenzio, 17enne marocchino ucciso a coltellate

Tragedia all’alba di domenica 29 dicembre a Campi Bisenzio, comune alle porte di Firenze. Un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita in via de’ Tintori, ucciso con almeno cinque coltellate. Il ragazzo era di origine marocchina ma era nato a Poggibonsi (Siena) e residente a Certaldo (Firenze).

Il corpo è stato trovato attorno alle 5,30 e sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, con l’ambulanza infermieristica di Campi Bisenzio e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Signa. Ma non c’è stato nulla da fare per salvare il ragazzo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il 17enne sarebbe stato ucciso probabilmente nel corso di una lite in strada. (Adnkronos)