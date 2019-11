Salvini: “ringrazio il cardinale Ruini, spero di incontrarlo”

Condividi

“Ringrazio il Cardinal Ruini, che spero di poter incontrare, per le parole che invitano al confronto, all’apertura, alla riflessione e all’incontro, per lo sviluppo di valori, principi e idee che sono molto spesso comuni. L’Italia o è cristiana o non lo è. Un conto è accogliere chi scappa dalla guerra, un altro è far finta che in Italia ci sia spazio, casa e lavoro per tutti, cosa che non è e che porta allo scontro”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta l’intervista sul Corriere della Sera al cardinal Ruini. “Sul diritto alla vita, sulla tutela della famiglia, sulla libertà di scelta educativa e sulla difesa delle nostre radici le posizioni della Lega sono assolutamente salde”, assicura il leader del Carroccio.