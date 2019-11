Grecia: migranti in hotel, proteste in due città

Condividi

I manifestanti in due città della Grecia settentrionale sono scesi in piazza oggi per protestare contro il trasferimento di migranti dalle isole greche ai siti sulla terraferma. “Dovrebbero andarsene. Ne abbiamo avuto abbastanza”, ha detto un abitante di Yannitsa al gruppo radiotelevisivo Skai mentre diverse dozzine di persone cercavano di impedire l’arrivo di 60 richiedenti asilo dalle isole di Lesbo e Samo. Circa 60 altri migranti sono già stati trasferiti a Yannitsa e “abbiamo avuto molti problemi”, ha detto il residente locale.

Alla fine i migranti sono riusciti a lasciare il loro autobus e alloggiare negli hotel assegnati, mentre la polizia sorvegliava.