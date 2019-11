Migranti, nave Alan Kurdi in acque italiane senza autorizzazione: sbarcherà a Taranto

Dopo essere entrata in acque italiane senza autorizzazione, la Alan Kurdi si prepara a sbarcare nel porto di Taranto. Lo riferisce il Viminale, precisando che si è conclusa la procedura di ricollocazione degli 88 migranti recuperati in mare, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. La Germania e la Francia accoglieranno 60 immigrati, il Portogallo cinque e l’Irlanda due. La nave è rimasta al largo della Sicilia orientale per giorni.

“Nonostante la soluzione diplomatica per le persone che trasportiamo, non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo buio per la fortezza Europa”, aveva twittato in precedenza Sea Eye, la Ong che ha condotto le operazioni di salvataggio dei migranti.