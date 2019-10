“Muori leghista di mer…, l’inferno ti aspetta”. Minacce a Centinaio

Condividi

“Muori leghista di mer…, l’inferno ti aspetta”, minacce di morte contro l’ex ministro dell’Agricoltura. Minacce dal calibro “Muori leghista di mer…, l’inferno ti aspetta” sono state recapitate in due lettere a Gian Marco Centinaio, ex ministro dell’Agricoltura e del Turismo.

Le lettere minatorie sono giunte nelle ultime due settimane all’abitazione della madre del senatore leghista. È la casa di Pavia dove Centinaio ha vissuto da ragazzo con la sua famiglia. Centinaio si è rivolto alla polizia per presentare denuncia. “Nella prima hanno minacciato anche la mia famiglia”, ha sottolineato l’esponente leghista parlando con la stampa locale.







La seconda lettera è stata recapitata nei giorni scorsi: il timbro del centro di smistamento postale di Milano Peschiera Borromeo porta la data del 22 ottobre. In questa lettera viene anche rivolta un’accusa all’ex ministro: “La mia terra non vale più niente, per colpa tua non ho soldi per i miei figli”. Frasi alle quali seguono poi le minacce di morte.

