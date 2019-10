Napoli, ennesima rissa tra migranti al Vasto: residenti esasperati

Il video è stato pubblicato su Facebook dal “Comitato orgoglio Vasto” che scrive: “Ennesima rissa nel Vasto , all’incrocio tra via Palermo e corso Novara. In questo perimetro che comprende appena sei strade a ridosso della stazione ferroviaria, viviamo in uno stato di emergenza esasperante oggetto di una perenne quanto schifosa propaganda politica.

Com’è possibile – ci domandiamo – che le istituzioni, a ogni livello, non riescano a controllare un’area circoscritta e assai limitata in pieno centro di Napoli? Com’è possibile non riuscire a garantire la quiete (ormai da oltre 5 anni) ai residenti di un quartiere di una delle più importanti metropoli d’Italia?

La rissa, naturalmente, ha provocato lo sgomento e il conseguente fuggi fuggi dei turisti placidamente seduti ai tavoli della pizzeria ‘O Scugnizzo (unica pizzeria che abbiamo in questo perimetro) , che si è vista, nel giro di pochi minuti, il locale svuotarsi di tutti i suoi clienti.

A margine, un appello lo rivolgiamo a tutti gli speculatori da tastiera: schifiamo i razzisti almeno quanto i delinquenti che mettono in subbuglio la nostra città. I mezzi e gli strumenti per regolare certi fenomeni esistono ma è la politica a non esercitarli.”