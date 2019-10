Trasferivano clandestini in Germania, due stranieri arrestati

Milano – Erano i referenti per i viaggi clandestini da Milano alla Germania, e in circa tre anni erano riusciti a far passare le frontiere ad almeno un centinaio di eritrei: per questo sono stati arrestati su mandato di cattura europeo un egiziano di 46 anni e un eritreo di 45. Per loro le accuse sono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tratta di esseri umani. Entrambi avevano come copertura delle attivita’ lecite, che hanno consentito loro di gestire il traffico senza rientrare nella lente degli investigatori: l’eritreo, Danielo Nugusse, era il gestore del ‘caffe’ Asmara’, in via Lazzaro Palazzi, zona contigua a corso Buenos Aires, da decenni ‘quadrilatero’ di riferimento per gli immigrati dal Corno d’Africa; l’altro, Eldin Alaa Wahba, egiziano, aveva invece un’agenzia di viaggi in via Fa’a di Bruno e un ruolo piu’ operativo nell’organizzazione.

L’indagine nei loro confronti e’ partita dalla polizia di Monaco di Baviera e dalla procura della citta’ tedesca, che ha quindi collaborato con la squadra Mobile di Milano e con il pm di Milano, Paolo Storari; il sospetto e’ iniziato quando gli agenti tedeschi hanno rilevato centinaia di migranti con documenti falsi che erano entrati in Germania partendo da Malpensa o dalle stazioni bus e treni milanesi.