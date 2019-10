Capitano Ultimo: “ogni giorno potrei essere ucciso, ogni giorno sono pronto”

Condividi

“Capitano Ultimo Senza Scorta come vuole prefetto Pazzanese e il generale carabinieri Nistri. Non è solo una scorta, è il simbolo di una lotta anti mafia costata sangue, che appartiene al popolo e non si può tradire. La petizione è il nostro grido »

Lo scrive il colonnello Sergio De Caprio su Twitter.