Francia: accompagnatrice scolastica velata lancia accuse di “islamofobia”

Condividi

PARIGI – Polemiche senza fine in Francia sulla questione del velo islamico. L’accompagnatrice scolastica velata attaccata venerdì scorso da un esponente del Rassemblement National, Julien Odoul, mentre era in visita con gli studenti al Consiglio regionale di Bourgogne-Franche-Comté, ha deciso di sporgere denuncia. Una doppia querela ai tribunali di Digione e di Parigi, ha annunciato il Collettivo contro l’islamofobia in Francia.

Intervenendo ieri sulla questione che spacca la maggioranza, il presidente Emmanuel Macron ha chiesto di essere “intransigenti” contro ogni forma di “comunitarismo” opposto ai valori della République, ma non bisogna stigmatizzare i “nostri concittadini” musulmani. Il giorno prima, il premier Edouard Philippe, aveva escluso di estendere anche alle gite scolastiche il divieto del velo già in vigore nelle scuole pubbliche.