Francia: estremisti islamici insegnano nelle scuole pubbliche

A meno di una settimana dalll’attacco terroristico al quartier generale della polizia a Parigi, il ministro francese della Pubblica Istruzione, Jean-Michel Blanquer, ha annunciato che nel 2018 una dozzina di insegnanti di scuola pubblica è stata segnalata per radicalizzazione islamica.

“Questi sono casi che possono avere intensità variabile. Queste sono vicende che danno origine a una vigilanza da parte nostra “, ha detto Blanquer giovedì durante un’intervista con la radio francese Europa 1. “Ci sono valori da rispettare a scuola e quando non rispettiamo questi valori, quando teniamo discorsi anti-repubblicani, non c’è posto per quegli adulti che educano i bambini”, ha aggiunto il ministro dell’istruzione.