Udine: ghanese accoltella al collo una 20enne

Il fatto è avvenuto in pieno centro, in via Scrosoppi, intorno alle 20 di ieri sera, proprio vicino alla scuola Provvidenza. Una lite sentimentale che ha visto come protagonisti un cittadino ghanese di 37 anni e la sua ex, una ragazza udinese di 20 anni. La vicenda è riportata dal giornale locale ilgiornalediudine.com

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo non sopportasse la fine della loro storia e abbia chiesto un incontro chiarificatore. La discussione è degenerata e l’uomo avrebbe colpito al collo la ragazza con un coltello da cucina. Le urla della ragazza hanno indotto alcuni passanti a chiamare il 112. A quel punto il giovane africano avrebbe rivolto l’arma contro di sè ferendosi a sua volta. La ragazza non è in pericolo di vita. Il giovane ghanese ha riportato ferite gravi ed è ricoverato all’Ospedale di Udine. Il 37 enne è stato denunciato per tentato omicidio.