Traffico di influenze, cellulare di Tiziano Renzi intestato a extracomunitario

Condividi

Nuova perquisizione nella villa di Tiziano Renzi: su ordine della procura di Firenze, la Guardia di Finanza si è presentata ancora una volta nell’abitazione del padre dell’ex premier Matteo Renzi. Le perquisizioni sono state disposte nell’ambito dell’inchiesta per traffico di influenze illecite coordinata dai pm Luca Turco e Christine Von Borries che vede indagati Renzi senior e il suo ex socio, l’immobiliarista pugliese Luigi Dagostino.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, gli investigatori hanno portato via diversi computer e un telefono cellulare in uso a Tiziano Renzi, che risulterebbe però intestato a un extracomunitario. Secondo gli inquirenti, quel telefonino sarebbe stato utilizzato da Renzi al posto del suo per paura di essere intercettato, nel periodo seguente l’arresto per bancarotta fraudolenta, risalente al febbraio scorso.