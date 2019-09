Pugno a carabiniere, marocchino gli spacca la mascella

POGGIO RUSCO Carabiniere preso a pungni durante un controllo da uno straniero. Il militare è svenuto e quindi soccorso dal 118, l’aggressore è stato arrestato. L’increscioso episofio è accaduto mercoledì 10 settembre a Poggio Rusco quando un equipaggio del Norm della Compagnia di Gonzaga ha incrociato tre cittadini marocchini che si aggiravano per le vie del centro a bordo di bicilette.

Come riportato dal giornale locale vocedimantova.it, il capo equipaggio ha inseguito uno dei tre a piedi riuscendo a bloccarlo ma per tutta risposta da parte del 25enne marocchino, clandestino sul territorio italiano, gli sferrava un pugno al volto procurandogli la frattura composta della mascella con una prognosi iniziale di 25 giorni. A causa del forte trauma il militare sveniva e fortunatamente, immediatamente soccorso dal militare autista che è riuscito anche a bloccare, non senza difficoltà ed a seguito di una colluttazione, l’extracomunitario.